Наслідки атаки російських БпЛА на Харків та область: дані ДСНС

Вночі 25 травня окупанти здійснили масований удар безпілотниками по Харкову та області. Є постраждалі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Харкові внаслідок ударів БпЛА постраждали троє громадян, зокрема 14-річний хлопчик. Пошкоджені вікна житлових багатоповерхових будинків, дах і фасад офісної будівлі, а також дах та перекриття виробничої будівлі приватного підприємства. Пожеж у місті не зафіксовано.

У селищі Печеніги Чугуївського району російські дрони атакували раніше зруйновану будівлю навчального закладу, а також адміністративну будівлю, в якій сталась пожежа на площі 200 кв. м.

В Ізюмському та Харківському районах росіяни вдарили безпілотниками по агропідприємствах:

у селі Вишнева Савинської громади горів дах ферми на площі 100 кв. м та сіно в іншій зруйнованій господарській будівлі на такій же площі;у селищі Слобожанське Балаклійської громади пошкоджено чотири зерносховища та корівник, у якому загинуло декілька голів великої рогатої худоби, сталось загоряння пшениці в ангарі;у селі Мокра Рокитна Нововодолазької громади пошкоджено три корівники та адмінбудівля, загинула худоба. В цьому випадку – без пожежі.

Агентство Телевидения Новости