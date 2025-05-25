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Росіяни атакували ферму на Харківщині шістьма безпілотниками

Росіяни атакували ферму на Харківщині шістьма безпілотниками

25 травня, близько 2:00, російська армія атакувала село Мокра Рокитна Харківського району. Ворог застосував шість ударних безпілотників.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У результаті влучань пошкоджено корівники та складські приміщення місцевої ферми. Загинули щонайменше 30 голів великої рогатої худоби.

Орієнтовно з 2:20 до 3:05 ударні БпЛА влучили по селищу Печеніги Чугуївського району. Пошкоджено адміністративну будівлю та навчальний заклад. Постраждалих немає.

Приблизно о 2:50 БпЛА вдарили по селу Слобожанське на Ізюмщині. Пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. Загинули щонайменше 10 голів телиць.

Попередньо встановлено, що для атак по Харківській області збройні сили рф використали БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Харківської, Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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