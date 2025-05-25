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Серед 303 визволених із полону захисників – 70 оборонців Маріуполя

Серед 303 визволених із полону захисників – 70 оборонців Маріуполя

25 травня пройшов треті й та останній етап великого обміну «1000 на 1000»: додому повернулися ще 303 захисники. Усі визволені сьогодні оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

Додому повертаються 70 оборонців Маріуполя.

Триденний обмін «1000 на 1000» став шостим обміном цього року та 65 від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами.

«Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу та реабілітацію, а також всі належні виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу. Україна забезпечить звільненим реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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