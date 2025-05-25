На Харківському напрямку окупанти втратили 37 солдатів за добу

Минулої доби російські окупанти завдали на Харківському напрямку дев’яти авіаударів із використанням шести КАБів та 58 НАР, задіяли 127 дронів-камікадзе, також здійснили 565 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Харків».

Пʼять разів ворог атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Кутьківка та Вовчанські Хутори.

За минулу добу ворог втратив 37 солдатів, з них 21 – безповоротними.

Також на нашому напрямку загарбники втратили знищеними та пошкодженими 112 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

7 артилерійських систем;13 автомобілів;88 БпЛА;засіб РЕБ;3 одиниці спецтехніки.

Знищено:

135 укриттів для особового складу;7 місць зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости