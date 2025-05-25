На Харківському напрямку триває один бій

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 25 травня. Триває 1187 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Від початку доби відбулося сто бойових зіткнень.

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник один раз атакував позиції українських військ в районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 12 разів – в бік Рідкодуба, Зеленої Долини, Нового Миру та поблизу Греківки, Липового й Торського. Сили оборони успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости