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Моторошна ДТП на Харківщині: загинули жінка та трирічна дитина, водій вчинив самогубство

Моторошна ДТП на Харківщині: загинули жінка та трирічна дитина, водій вчинив самогубство

25 травня, близько 14:40, на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району Харківської області сталося зіткнення автомобілів Hyundai Tucson, Fiat Tipo та Renault Magnum.

Про це повідомили в ГУНП у Харківській області.

Попередньо, водій Hyundai, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat та з подальшим зіткненням із фурою Renault з напівпричепом, яка їхала зустрічною смугою.

Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка. Перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, покінчив життя самогубством 52-річний водій цього транспортного засобу. 

Водії інших автомобілів зазнали гострої реакції на стрес. 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. 

Агентство Телевидения Новости

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