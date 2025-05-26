Понад 50 рятувальників ліквідовують пожежу на підприємстві під Харковом: фото з місця

Вночі 26 травня росіяни атакували підприємство у Харківському районі. Триває ліквідація пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Окупанти завдали масованих ударів БпЛА по території приватного підприємства у селищі Васищеве Безлюдівської громади.

Сталися руйнації та масштабна пожежа складської будівлі.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Роботи з ліквідації пожежі, до яких залучено понад 50 рятувальників, тривають.

Агентство Телевидения Новости