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Понад 50 рятувальників ліквідовують пожежу на підприємстві під Харковом: фото з місця
Вночі 26 травня росіяни атакували підприємство у Харківському районі. Триває ліквідація пожежі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Окупанти завдали масованих ударів БпЛА по території приватного підприємства у селищі Васищеве Безлюдівської громади.
Сталися руйнації та масштабна пожежа складської будівлі.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Роботи з ліквідації пожежі, до яких залучено понад 50 рятувальників, тривають.