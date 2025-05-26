Викрито чергову помічницю рашистів: працювала на окупантів на Харківщині

Дізнанням встановлено, що жителька Купʼянська під час окупації міста добровільно погодилась працювати на російських загарбників.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підписавши відповідний трудовий договір, підозрювана обійняла посаду «и. о. главного специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли» у так званій «ВГА Харьковской области».

Колаборантка формувала заяви від місцевих підприємців щодо ведення фінансово-господарської діяльності, а також складала списки осіб для отримання дозвільних документів на ведення «бізнесу» за законодавством рф.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 46-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости