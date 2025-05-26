Понад 40 нетверезих водіїв зупинили патрульні за вихідні у Харкові

Протягом вихідних патрульні поліцейські виявили 44 водіїв з ознаками сп’яніння. Більшість зафіксованих за цей час порушень – за нехтування правилами дорожнього руху.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

За два дні патрульні опрацювали 571 виклик, виявили 44 водіїв з ознаками сп’яніння та 12 громадян, які мали, ймовірно, наркотичні речовини.

Також харківські патрульні протягом суботи та неділі зафіксували 461 адмінправопорушення, з яких 429 – за порушення ПДР.

Агентство Телевидения Новости