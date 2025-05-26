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На Харківщині жителі знайшли місце поховання собак: поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами

На Харківщині жителі знайшли місце поховання собак: поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами

21 та 22 травня до Лозівського районного відділу поліції звернулись місцеві жителі, які повідомили про виявлення місця поховання собак.

Про це повідомили в ГУНП у Харківській області.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели огляд території, опитали свідків та вилучили тіла двох собак.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає покарання у вигляді штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до шести місяців або обмеження волі строком до трьох років.

Триває досудове розслідування, обставини встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

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