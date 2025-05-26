Українець виборов «золото» чемпіонату Європи з індивідуальних стрибків у воду з вишки

Олексій Середа втретє в кар’єрі став чемпіоном Європи з індивідуальних стрибків у воду з вишки.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

У фіналі континентальної першості в турецькій Анталії наш спортсмен переміг з результатом 468.65 бала.

19-річний українець поклав до своєї скарбнички 10-ту медаль чемпіонатів Європи. Наразі у його доробку 7 золотих та 3 срібні медалі.

Нагадаємо, своє перше золото ЧЄ Олексій здобув у 13 років і став наймолодшим чемпіоном континенту.

Агентство Телевидения Новости