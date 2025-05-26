Ранковий авіаудар по Куп’янщині: постраждало двоє людей

За даними слідства, 26 травня близько 8:45 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селу Мирне Купʼянського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено будинки та господарські приміщення.

83-річна жінка та чоловік 63 років зазнали гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вживаються всі можливі та необхідні заходи для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости