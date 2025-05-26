Британія, Франція, Німеччина та США дозволили бити далекобійними ракетами по рф
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін більше не обмежує далекобійність зброї, що постачається Києву. Аналогічне рішення ухвалили Велика Британія, Франція та США.
Про це повідомляє Судово-юридична газета із посиланням на Clash Report.
Берлін більше не обмежує постачання далекобійної зброї в Україну. Видання також повідомляє, що тепер ЗСУ з великою ймовірністю отримають німецькі ракети Taurus.
«Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо дальності з військових поставок Україні», — сказав Мерц.
Тепер дозволені удари по російській території із застосуванням західної далекобійної зброї.
Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/SCALP-EG.