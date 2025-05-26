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Президент України встановив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент України встановив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Відповідний указ №346/2025 від 26 травня оприлюднено на сайті Офісу президента.

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: Установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня», – йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Агентство Телевидения Новости

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