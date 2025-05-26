Президент України встановив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Відповідний указ №346/2025 від 26 травня оприлюднено на сайті Офісу президента.

«Ушановуючи мужність та героїзм воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю: Установити в Україні День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який відзначати щороку 27 травня», – йдеться у документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Агентство Телевидения Новости