Де тривають бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 26.05.2025 щодо російського вторгнення.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 102, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Одну атаку відбили українські воїни в районі Вовчанська на Харківському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів у районах Загризового та в бік Петропавлівки. Триває бій.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор десять разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Рідкодуб, Ямполівка та Торське. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили наступ противника поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають дві ворожі спроби просуватись вперед поблизу Часового Яру та Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку противник сім разів атакував позиції ЗСУ у районах Озарянівки, Торецька та Щербинівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 45 разів атакував ЗСУ у районах населених пунктів Зоря, Олександропіль, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка, Троїцьке та Андріївка, десять боєзіткнень продовжуються дотепер. Під ударами російських КАБів опинився населений пункт Новоторецьке.

Агентство Телевидения Новости