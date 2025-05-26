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Чемпіонат Європи зі стрибків у воду: четверте «золото» збірної України

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду: четверте «золото» збірної України

Кірілл Болюх та Ксенія Байло стали чемпіонами Європи у синхронних стрибках змішаних пар з вишки з результатом 308.34 бала.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Як зазначається, це вже друге спільне європейське золото Кіріла та Ксенії у цій дисципліні, перше вони здобули у 2023 році на Європейських іграх у Кракові.

Також на рахунку Ксенії Байло золото ЧЄ-2021 у парі з Олексієм Середою та бронза-2024 в дуеті з Марком Барсуковим.

Агентство Телевидения Новости

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