На Харківщині чоловік поцупив мопед у знайомого: поліція розшукала крадія

На Харківщині поліцейські повернули власнику викрадений мопед.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області. Як встановили правоохоронці, 37-річний чоловік прийшов до знайомого. У дворі він побачив мопед, який згодом викрав та сховав.

Поліцейські встановили особу зловмисника та місцеперебування викраденого транспорту. Порушником виявився раніше судимий житель району.

За оцінками експертів, матеріальна шкода становить близько дев’яти тисяч гривень.

Слідчі Берестинського райвідділу поліції повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости