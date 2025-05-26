Нетверезий чоловік на Харківщині стріляв з автомата біля дитячого майданчика: стрілка затримано

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за скоєння хуліганства.

Про це повідомляє поліція Харківської області. До поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Андріївка Донецької ОТГ посеред дня біля багатоквартирного житлового будинку чоловік стріляє з автомата.

Працівники ВП № 1 Ізюмського РУП прибули на виклик та затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний місцевий мешканець.

Зловмисник перебував у нетверезому стані. Він здійснив щонайменше п’ять пострілів, два з яких влучили неподалік дитячого майданчика, на якому грались діти. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав, зазначили у поліції.

У чоловіка вилучено предмет, схожий на автоматичну вогнепальну зброю, два магазини, набої та гільзи. Вилучене направлене на експертне дослідження.

Слідчі відділу поліції № 1 Ізюмського РУП відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили у пресслужбі, чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України.

Агентство Телевидения Новости