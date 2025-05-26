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У Харкові під час оформлення ДТП виявилося, що один з водіїв п’яний

У Харкові під час оформлення ДТП виявилося, що один з водіїв п’яний

У Харкові патрульні виявили ознаки сп’яніння в одного з учасників ДТП.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні вдень, на вулиці Сумській, патрульні зафіксували дорожньо-транспортну пригоду.

Інспектори встановили, що водій автомобіля Mercedes не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив з зіткнення з іншими авто.

Як розказали патрульні, під час складання адміністративних матеріалів відносно винуватця ДТП, в іншого учасника пригоди, а саме кермувальника автомобіля ВАЗ, інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння водій погодився. Як результат — 2.20 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські відсторонили від керування водія ВАЗ та склали відносно нього адміністративний протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння повторно протягом року) та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП, а також відносно винуватця ДТП інспектори склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП).

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости

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