Понад добу тривала ліквідація пожежі на підприємстві під Харковом після атаки БпЛА

Близько 1:00 26 травня росіяни атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у селищі Васищеве Безлюдівської громади Харківського району. На місці виникла масштабна пожежа, ліквідація якої тривала понад добу.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок влучання російських дронів сталася пожежа в складах на площі 7500 кв. м. Горіли зруйновані конструктивні елементи будівлі та товари. Обійшлося без постраждалих.

О 9:30 27 травня вогонь вдалось загасити. До ліквідації наслідків ворожої атаки загалом залучались 58 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехнічний розрахунок, а також пожежний потяг та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Васищеве.

Агентство Телевидения Новости