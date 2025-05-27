Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:02
Просмотров: 107

Фельдшер харківської «швидкої», який потрапив у полон у Маріуполі, повернувся додому

Фельдшер харківської «швидкої», який потрапив у полон у Маріуполі, повернувся додому

Співробітник Первомайського відділення екстреної медичної допомоги, фельдшер Максим Вакуленко, повернувся додому після понад трьох років російського полону, до якого потрапив у 2022 році у Маріуполі.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Максим був захоплений 12 квітня 2022 року в Маріуполі під час виконання свого професійного обов’язку – рятуючи життя в умовах війни. Понад три роки він провів у полоні, але нарешті вдома, на рідній землі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня пройшов третій етап обміну «1000 на 1000». Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Додому повернулися 70 оборонців Маріуполя. Також зі звільнених під час великого обміну – 59 жителів Харківщини.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 