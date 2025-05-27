Фельдшер харківської «швидкої», який потрапив у полон у Маріуполі, повернувся додому

Співробітник Первомайського відділення екстреної медичної допомоги, фельдшер Максим Вакуленко, повернувся додому після понад трьох років російського полону, до якого потрапив у 2022 році у Маріуполі.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Максим був захоплений 12 квітня 2022 року в Маріуполі під час виконання свого професійного обов’язку – рятуючи життя в умовах війни. Понад три роки він провів у полоні, але нарешті вдома, на рідній землі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня пройшов третій етап обміну «1000 на 1000». Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Додому повернулися 70 оборонців Маріуполя. Також зі звільнених під час великого обміну – 59 жителів Харківщини.

Агентство Телевидения Новости