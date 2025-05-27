На Харківщині фіксується активність російських ДРГ і малих розвідгруп, – Синєгубов

Російські диверсійно-розвідувальні групи регулярно намагаються прорвати оборону на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог активно використовує FPV-дрони.

Про ситуацію на Харківщині розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На Куп’янському напрямку ворог прицільно б’є FPV-дронами по комунальних службах і житлових будинках. Сам Куп’янськ окупанти стирають з лиця землі. У місті ще залишається близько 1600 людей», – розповів начальник ОВА.

Триває евакуація: за минулу добу з Куп’янського та Ізюмського районів вивезли 40 людей.

За словами Синєгубова, аномальної діяльності російських військ вздовж кордонів Харківської області не спостерігається. Окупанти не полишають спроб просунутися на Харківському та Куп’янському напрямках.

«Постійно фіксуємо спроби виходу російських ДРГ і малих розвідувальних груп», – зазначив Синєгубов.

Ворог продовжує випробовувати на Харківщині нові типи озброєння. Це дрони «Молнія-1» і «Молнія-2», FPV-дрони на оптоволокні.

Агентство Телевидения Новости