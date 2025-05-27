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Чоловік на Харківщині погрожував пістолетом поліцейському під час затримання

Чоловік на Харківщині погрожував пістолетом поліцейському під час затримання

40-річного чоловіка, якого підозрюють у майнових злочинах, затримали під час спецзаходів у Савинській громаді на Харківщині. Під час затримання він погрожував поліцейському пістолетом, який згодом виявився бойовою зброєю без номерів.

Про це повідомили в ГУНП у Харківській області.

У квітні працівники поліції ВП № 1 Ізюмського РУП встановили місце перебування чоловіка, який підозрювався у вчиненні ряду майнових злочинів на території Савинської та Балаклійської громад.

«Під час затримання 40-річний чоловік поводив себе зухвало та погрожував працівникам поліції предметом, зовні схожим на пістолет, який націлив у бік одного з поліцейських. Працівникам поліції вдалось обеззброїти та затримати зловмисника», – розповіли в поліції.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. За висновками експертів, вилученим виявилася бойова нестандартна нарізна вогнепальна зброя системи Макарова зі знищеними серією та номером.

За цим фактом слідчим ВП№1 Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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