У середу у трьох районах Харкова тимчасово не буде води

У середу, 28 травня, у частинах Індустріального, Немишлянського та Слобідського району на 10 годин відключать водопостачання.

Про це повідомляє Харківводоканал.

Як розказали у пресслужбі Харківводоканалу, у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному й електротехнічному обладнанні на насосній станції, з метою підготовки споруд водопроводу до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, тимчасово з 9:00 до 19:00 28 травня буде припинено водопостачання.

В Індустріальному районі, обмеженому:

– вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Лазурним, вул. Зеленодольською, вул. Немирівською, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;

В Немишлянському районі, обмеженому:

– вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;

В Слобідському районі, обмеженому:

– вул. Каденюка, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Каденюка.

Під час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: перехрестя пр. Героїв Харкова та вул. Ощепкова, пр. Героїв Харкова, 252-В – пр. Героїв Харкова, 254-В, вул. Северина Потоцького, 32, вул. Біблика, 2-Д, бульвар Жасминовий, 5, пр. Байрона, 179.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків’янам про актуальну необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Агентство Телевидения Новости