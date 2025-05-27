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У Харкові виявили чоловіка, який пиячив на вулиці з наркотиками в кишені та пропонував патрульним хабаря

У Харкові виявили чоловіка, який пиячив на вулиці з наркотиками в кишені та пропонував патрульним хабаря

Патрульні виявили громадянина з, ймовірно, наркотичною речовиною, а згодом зафіксували спробу надання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Учора вдень, близько 12-ї години, під час патрулювання Основ’янського району міста поліцейські помітили громадянина, який вживав алкогольні напої в громадському місці.

Як розказали у поліції, патрульні зупинили громадянина для перевірки. Під час спілкування чоловік помітно нервував та поводився підозріло. На запитання інспекторів чи має останній речовини обіг яких заборонено, чоловік зізнався, що має в кишені шорт пігулки. З його слів, це наркотична речовина метадон.

Аби уникнути відповідальності, громадянин почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 300 доларів США. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Поліцейські зафіксували спробу надання неправомірної вигоди. Надалі справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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