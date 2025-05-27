Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:36
Просмотров: 80

Поліція затримала п’яного нападника, який відібрав телефон у харків’янина

Поліція затримала п’яного нападника, який відібрав телефон у харків’янина

Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який намагався пограбувати харківʼянина.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правопорушник відкрито заволодів мобільним телефоном знайомого, але розпорядитися їм не встиг. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Затриманий поводився агресивно та мав ознаки наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Зловмисником виявися 41-річний мешканець Харкова, який таким чином хотів повернути собі не існуючий борг від знайомого. В чоловіка вилучили мобільний телефон потерпілого та виявили зіп-пакет з невідомою речовиною. Для встановлення вмісту пакунка проводиться експертне дослідження. За результатами експертизи буде вирішуватися питання щодо притягнення до відповідальності за ч. 1 ст. 309 ККУ.

Наразі слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 (замах на грабіж) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 100 тисяч гривень. Нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 