Поліція затримала п’яного нападника, який відібрав телефон у харків’янина

Слідчі повідомили про підозру чоловіку, який намагався пограбувати харківʼянина.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правопорушник відкрито заволодів мобільним телефоном знайомого, але розпорядитися їм не встиг. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Затриманий поводився агресивно та мав ознаки наркотичного та алкогольного сп’яніння.

Зловмисником виявися 41-річний мешканець Харкова, який таким чином хотів повернути собі не існуючий борг від знайомого. В чоловіка вилучили мобільний телефон потерпілого та виявили зіп-пакет з невідомою речовиною. Для встановлення вмісту пакунка проводиться експертне дослідження. За результатами експертизи буде вирішуватися питання щодо притягнення до відповідальності за ч. 1 ст. 309 ККУ.

Наразі слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 (замах на грабіж) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 100 тисяч гривень. Нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости