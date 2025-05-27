В України вже п’ята медаль чемпіонату Європи зі стрибків у воду

П’яту золоту медаль чемпіонату Європи здобули українські стрибуни у воду в турецькій Анталії.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Як повідомляється, Олексій Середа та Марк Гриценко стали чемпіонами Європи у синхронних стрибках з вишки зі своїм найкращим результатом сезону — 413.76 бали.

Після дворічної перерви українці повернули собі лідерство у цій дисципліні. У 2023 році золото континентальної першості виборов Олексій Середа у парі з Кіріллом Болюхом.

Нагадаємо, Кірілл Болюх та Ксенія Байло стали чемпіонами Європи у синхронних стрибках змішаних пар з вишки з результатом 308.34 бала.

Агентство Телевидения Новости