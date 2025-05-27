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У Харкові тролейбус №11 тимчасово змінить маршрут: ремонт шляхопроводу
Тролейбус №11 змінить маршрут з 10:00 до 15:00 28 травня.
Про це повідомляє міськрада.
Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на контактній мережі біля шляхопроводу на вул. Великій Гончарівській.
У цей час тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «Вул. Новий Побут».