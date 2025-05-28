Короткочасний дощ і штормовий вітер у Харкові та області: прогноз погоди на 28 травня

Погода 28 травня у Харківській області буде вітряною та місцями дощовою. Синоптики попередили про сильні пориви вітру до 20 м/с та оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

У середу на Харківщині очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, удень подекуди пройде короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, з поривами 15-20 м/с уночі місцями, вдень на більшості території.

Температура повітря в області вночі становитиме +13…+18 °C, вдень підніметься до +19…+24 °C.

У Харкові вночі буде без істотних опадів, удень можливий короткочасний дощ. Температура вночі +16…+18 °C, вдень +21…+23 °C.

Агентство Телевидения Новости