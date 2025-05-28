У Харкові засудили командира взводу охорони ТЦК: зловживав службовим становищем

За публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону суд визнав винним командира взводу охорони одного з РТЦК та СП міста Харкова у зловживанні впливом та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Спецпрокуратура східного регіону.

Вироком суду йому призначено покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна.

У суді прокурори довели, що старший лейтенант, уповноважений перевіряти військово-облікові документи чоловіків віком від 18 до 60 років та вручати їм повістки, зловживав своїм службовим становищем.

Встановлено, що за 4 тис. грн засуджений реалізовував фальсифіковані повістки, яку можливо пред’являти іншим представникам ТЦК та СП і яка запобігатиме мобілізації.

Також під час виконання службових обов’язків він запропонував одному з військовозобов’язаних за 6 тис. доларів США сприяти у виготовленні медичних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я та подальше виключення з військового обліку.

Агентство Телевидения Новости