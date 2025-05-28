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Українські спортсменки на чемпіонаті Європи здобули срібло у стрибках з 10 м
Українські стрибуни у води продовжують медальний марафон на чемпіонаті Європи в турецькій Анталії.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
У завершальний день змагань сьому медаль і перше срібло поклали до скарбнички збірної України Ксенія Байло та Софія Лискун.
За підсумками змагань українські спортсменки з результатом 286,44 бала посіли друге місце.
Першими стали іспанські стрибунки у воду, тоді як третє місце дісталося спортсменкам із Німеччини.