Вночі росіяни цілили дронами по прифронтових територіях: ППО збила 56 безпілотників

У ніч на 29 травня, починаючи з 23:20 28 травня, рі запустила по Україні 90 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ. Особливість повітряного удару – атаковано об’єкти на прифронтових територіях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 російських БпЛА, серед яких «шахеди» та інші безпілотники, на сході та півночі країни. Десять збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев’яти прифронтових населених пунктах в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Агентство Телевидения Новости