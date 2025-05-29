Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:55
Просмотров: 74

Знайомство онлайн закінчилося пограбуванням: у Харкові жертвою жителя Львівщини стала пенсіонерка

Знайомство онлайн закінчилося пограбуванням: у Харкові жертвою жителя Львівщини стала пенсіонерка

Після знайомства в Інтернеті 68-річна харків’янка впустила до себе в дім чоловіка, який згодом її обікрав. Зловмисник скористався моментом, коли господиня вийшла на прогулянку з собакою, та виніс з оселі техніку і жіночу сумку.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення про грабіж, жертвою якого стала 68-річна мешканка Новобаварського району.

Правоохоронці з’ясували, що до потерпілої завітав чоловік, з яким вона познайомилася в мережі Інтернет. Після нетривалого спілкування господиня квартири вийшла на прогулянку з собакою, чим і скористався гість. Обшукавши приміщення, він викрав кілька мобільних телефонів, а коли жінка повернулась і зайшла до ванної кімнати, він вирішив втекти. Біля виходу з квартири зловмисник прихопив ще й жіночу сумку.

Жінка помітила його у вікно, вибігла на вулицю, намагалась повернути свої речі, але зловмисник штовхнув її та втік з місця події.

Поліцейським вдалося швидко встановити особу нападника. Ним виявився 34-річний житель Львівської області, який вже неодноразово був засуджений за майнові злочини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 