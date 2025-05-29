Знайомство онлайн закінчилося пограбуванням: у Харкові жертвою жителя Львівщини стала пенсіонерка

Після знайомства в Інтернеті 68-річна харків’янка впустила до себе в дім чоловіка, який згодом її обікрав. Зловмисник скористався моментом, коли господиня вийшла на прогулянку з собакою, та виніс з оселі техніку і жіночу сумку.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення про грабіж, жертвою якого стала 68-річна мешканка Новобаварського району.

Правоохоронці з’ясували, що до потерпілої завітав чоловік, з яким вона познайомилася в мережі Інтернет. Після нетривалого спілкування господиня квартири вийшла на прогулянку з собакою, чим і скористався гість. Обшукавши приміщення, він викрав кілька мобільних телефонів, а коли жінка повернулась і зайшла до ванної кімнати, він вирішив втекти. Біля виходу з квартири зловмисник прихопив ще й жіночу сумку.

Жінка помітила його у вікно, вибігла на вулицю, намагалась повернути свої речі, але зловмисник штовхнув її та втік з місця події.

Поліцейським вдалося швидко встановити особу нападника. Ним виявився 34-річний житель Львівської області, який вже неодноразово був засуджений за майнові злочини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень.

Агентство Телевидения Новости