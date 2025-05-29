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У Харкові 70-річний чоловік погрожував колишній дружині гранатою

У Харкові 70-річний чоловік погрожував колишній дружині гранатою

Поліцейські затримали 70-річного жителя Харкова, який під час сварки з колишньою дружиною погрожував їй гранатою. Під час обшуку у квартирі правоохоронці вилучили дві бойові гранати та відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Жінка мешкала з ексчоловіком разом в одній квартирі після розлучення. Днями між ними виник конфлікт, в результаті якого чоловік побив колишню дружину та погрожував застосуванням гранати.

Поліцейські, які прибули на місце, забрали з рук 70-річного чоловіка гранату, ще одну вилучили з його кімнати.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Слідчі відділу поліції № 1 ХРУП № 2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України

Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. 

Агентство Телевидения Новости

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