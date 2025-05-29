Пиляли й продавали: на Харківщині викрили «чорних лісорубів», які знищили майже 200 дерев

На Харківщині судитимуть трьох чоловіків, які вирубали майже 200 дерев без жодних дозволів. Сума завданої державі шкоди сягнула майже 1,6 млн гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 46-річний мешканець села Максимівка Богодухівського району організував незаконний бізнес з продажу дров для опалення. До незаконного бізнесу він залучив двох знайомих – чоловіків віком 31 і 35 років.

«Чорні лісоруби», не маючи відповідних дозволів, з травня 2024 року за допомогою бензопил вирубували сироростучі та сухостійні дерева у лісозахисних насадженнях, розташованих на території Богодухівського району. Зрубану деревину одразу доставляли покупцям, а отримані «доходи» розподіляли між собою.

Усього зловмисники встигли вирубати майже 200 дерев різних порід. Загальна сума завданої шкоди, відповідно до висновку експерта, складає майже 1,6 млн гривень.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків за фактами незаконної порубки дерев у захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання та збуту незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених організованою групою та повторно (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України).

Чоловіків судитимуть у Богодухівському районному суді Харківської області. Їм загрожує від пʼяти до семи років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости