На трасі «Київ-Чоп» внаслідок ДТП загинула харків’янка

У Рівненському районі внаслідок ДТП загинула водійка кросовера, жителька Харкова.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

ДТП сталася вчора, 28 травня, близько 22:40 на трасі «Київ-Чоп» у селі Грушвиця Перша.

Встановлено, що водійка автомобіля «Toyota Yaris Cross», 37-річна жителька Харкова, виїхала на зустрічну смугу руху, де допустила зіткнення з фургоном «Mercedes-Benz» під керуванням 42-річного жителя Тернопільської області.

Унаслідок ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці.

Керманич фургона не травмувався, відповідно до огляду на стан сп’яніння він був тверезий, зазначили у поліції.

За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

Агентство Телевидения Новости