99% чоловіків після повторної ВЛК замість обмежено придатних стають придатними

Станом на сьогодні повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) пройшло більше як половина «обмежено придатних» громадян, 99% з них були визнані придатними до військової служби.

Як пише УНІАН, про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу.

Веніславський зазначив, що в результаті повторного проходження ВЛК практично 99% визнаються придатними до військової служби, з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина – придатними з певними застереженнями.

«Це свідчить про те, що свого часу можливість бути визнаним «обмежено придатним» була такою лазівкою для зловживань», – зауважив Веніславський.

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