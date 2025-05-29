Де на Харківщині тривають бої: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 29.05.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 79 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

З території російської федерації було обстріляне село Тимофіївка Харківської області.

Українські воїни сьогодні зупинили дві атаки в районах Стариці та Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог двічі здійснював штурмові дії в районі Нової Кругляківки, наразі триває бій.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися пройти в напрямку Григорівки, були зупинені українськими воїнами.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районі Курдюмівки. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку, в районі Торецька, точиться запеклий бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 спробу потіснити ЗСУ із займаних позицій.

Агентство Телевидения Новости