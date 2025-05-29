На Харківщині двоє молодиків пограбували чоловіка: зловмисників затримано

Поліцейські повідомили про підозру двом зловмисникам, які пограбували чоловіка.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

28 травня до Лозівського РВП надійшло повідомлення про скоєння грабежу щодо 38-річного чоловіка.

Поліцейські встановили, що потерпілий сидів на пішохідній доріжці поблизу однієї зі шкіл міста Лозова. До нього підійшли двоє невідомих хлопців. Вдарили по голові та зірвали барсетку. Потім пішли у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили зловмисників. Ними виявилися 21 та 24-річні мешканці міста Лозова.

Слідчі Лозівського РВП за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили порушникам про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Агентство Телевидения Новости