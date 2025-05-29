Китай більше не продає дрони Mavic Україні та Європі, але постачає їх до росії

Китай різко скоротив постачання дронів Mavic та їх комплектуючих до України й країн Заходу, натомість нарощує експорт до росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bloomberg.

За даними видання, під час спілкування з журналістами український президент Володимир Зеленський зауважив, що китайський дрон Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців.

Зеленський пояснив, що Китай припинив продаж дронів Києву та іншим європейським країнам, продовжуючи поставки до росії та навіть зауважив, що на російській території є виробничі лінії, де є китайські представники.

Maviс – це популярний квадрокоптер, який зазвичай використовується для аерофотозйомки, але його можна адаптувати для перевезення вибухівки.

Як відомо, на полі бою Mavic можна використовувати як для спостереження, так і для атаки на ворожі цілі.

Видання зазначає, що нині дрони стали центральним елементом війни в Україні, кардинально змінивши тактику, яку обидві сторони використовують на передовій, завдяки своїй здатності обмежувати наступальні маневри.

Агентство Телевидения Новости