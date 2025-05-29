Рятувальники показали, як розбирають завали після обстрілів на Харківщині (фото)

Рятувальники-верхолази ДСНС ліквідовують наслідки руйнувань на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

У передмісті Харкова тривають роботи з розбору завалів на території одного з цивільних підприємств. Верхолази ДСНС залучені до розбирання завалів як на висотних конструкціях, так і на рівні першого поверху.

Як розказали рятувальники, фахівці працюють у складних умовах — пошкоджені металеві конструкції, нестабільні елементи будівель, ризики повторних обвалів. Вони ретельно обстежують кожен метр, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки руйнувань та гарантувати безпеку на об’єкті.

Агентство Телевидения Новости