Знищені тролейбуси, пошкоджені будинки, двоє постраждалих: наслідки атаки на Харків

Уночі 30 травня Харків зазнав атаки російських дронів. Окупанти вдарили вісьма «шахедами» по транспортному депо, де проходили ремонт та обслуговування тролейбуси.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок атаки постраждало не тільки комунальне підприємство, але й понад 30 багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога.

«Більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту – саме це врятувало від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали пошкоджень», – повідомив Терехов.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. двоє людей звернулися по допомогу до лікарів у Харкові. Внаслідок сьогоднішньої атаки БпЛА гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки.

Агентство Телевидения Новости