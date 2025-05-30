День захисту дітей перенесено з 1 червня на 20 листопада: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №355/2025, яким переніс святкування Дня захисту дітей з 1 червня на 20 листопада – Всесвітній день дитини.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу Президента України.

«З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю: Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада», – йдеться в документі.

Також втратив чинність указ президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 «Про День захисту дітей».

Офіційна дата святкування Дня захисту дітей різниться залежно від країни. У більшості держав, які раніше входили до складу СРСР або були соціалістичними, зокрема Вірменії, Білорусі, Казахстані, Узбекистані, Монголії, Болгарії, Кубі, В’єтнамі та інших, традиційно відзначають це свято 1 червня.

Натомість Всесвітній день дитини припадає на 20 листопада – саме цього дня Генеральна Асамблея ООН у 1959 році ухвалила Декларацію прав дитини, а у 1989-му – Конвенцію про права дитини. Більшість країн світу визнають саме цю дату як ключову у захисті прав дітей. З 2025 року до цієї практики офіційно приєдналася й Україна.

Агентство Телевидения Новости