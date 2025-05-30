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Поліція показала фото з місць ударів по Харкову та області

Поліція показала фото з місць ударів по Харкову та області

З 29 по 30 травня під ударами окупантів перебували Харків, а також Ізюмський, Чугуївський  та Куп’янський райони. Проти мирного населення окупанти застосували керовані авіабомби, ракети С-300, БпЛА та FPV-дрони. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Шестеро людей, серед яких двоє дітей 14 та 16 років, зазнали гострої реакції на стрес. 56-річний чоловік та 53-річна жінка з вибуховими травмами госпіталізовані. Також внаслідок удару постраждала 63-річна жінка, яка перебувала на городі. Після надання медичної допомоги її відпустили додому.

Внаслідок ударів БпЛА у Харкові пошкоджено вікна у багатоквартирних будинків та тролейбусне депо. Постраждали 84-річна та двоє 61-річних жінок.

У Чугуївському районі військові рф здійснили обстріл сільськогосподарського підприємства. Пошкоджено приміщення ферми, сільгосптехніка, приватні будинки. П’ять корів загинули, чотири поранені.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів Харківської області, що зазнають постійних обстрілів і в яких оголошено обов’язкову евакуацію. 29 травня з Куп’янського району поліцейські вивезли шістьох людей.

Агентство Телевидения Новости

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