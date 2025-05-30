Випускникам-медикам по 200 тисяч гривень: Шмигаль назвав умову

Уряд вирішив стимулювати грошима випускників вишів за умови їх влаштування на роботу в медзаклади сільської місцевості.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

«Поряд з безпекою та обороною інвестиції в людський капітал – це наскрізна політика уряду та держави», – сказав він.

За його словами, Кабмін схвалює постанову про запровадження одноразової виплати у 200 тис. грн для випускників медичних вишів, які влаштовуються на роботу в медзаклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

«Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях», – додав Шмигаль.

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