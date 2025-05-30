У Харкові комунальники усувають наслідки нічної атаки: було вибито 424 вікна

У Слобідському районі усувають наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомляє міськрада.

За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства, внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 44 будівлі, одна з них зазнала пошкоджень конструктиву.

За словами комунальників, було вибито 424 вікна та 45 склінь балконів, а також пошкоджено чотири покрівлі. Фахівці КП «Харківжитлобуд» закривають контури.

Також на місці обстрілу працюють бригади КП «Харківблагоустрій». Вони прибирають уламки, габаритне сміття та впорядковують території.

До робіт залучені понад 200 працівників і спецтехніка.

Агентство Телевидения Новости