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Сьогодні у селі Шевченкове на Харківщині підірвався чоловік

Сьогодні у селі Шевченкове на Харківщині підірвався чоловік

На Харківщині внаслідок вибуху невідомого ВНП травмувався чоловік.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

30 травня від медиків екстреної медичної допомоги надійшла інформація про надзвичайну подію, пов’язану з вибухом невідомого вибухонебезпечного предмета.

За попередніми даними у селі Шевченкове Шевченківської громади Куп’янського району в руках у 36-річного чоловіка здетонував ВНП, спричинивши поранення.

Повідомляється. що постраждалого госпіталізували до лікувального закладу.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Агентство Телевидения Новости

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