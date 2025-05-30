На Харківщині поліція виявила посадовця, який не відреагував на захват пляжної зони біля озера

Слідчі встановили, що у 2024 році низка суб’єктів господарювання самовільно обмежили доступ громадян до Нагорівського озера у селищі Безлюдівка Харківського району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

На території прибережної пляжної зони були незаконно встановлені огорожі та зведені споруди без відповідної дозвільної документації. Ці об’єкти використовувалися для здійснення комерційної діяльності, зокрема — організації відпочинку.

Встановлено, що 75-річний інспектор відділу земельних відносин та комунальної власності Безлюдівської селищної ради не забезпечив належного контролю. Незважаючи на вимоги чинного законодавства, посадовець не провів перевірку дотримання умов використання земель прибережної зони, не склав відповідних актів фіксації порушень та не вжив заходів для усунення незаконних дій.

Унаслідок цього державі було завдано матеріальних збитків у розмірі близько 400 тисяч гривень, розказали у поліції.

Слідчими Харківського РУП № 2 порушнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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