У Харківському ліцею відкрили меморіальні дошки на честь загиблих правоохоронців
Пам’ять загиблих Героїв-випускників ліцею «Правоохоронець» вшанували у Харкові.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
30 травня у Харківському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулася церемонія відкриття меморіальних дошок на честь загиблих випускників закладу – полковника поліції Андрія Матвієнка та воїна Збройних Сил України, колишнього працівника поліції Дмитра Поєдинцева.
Полковник поліції Андрій Матвієнко загинув 1 листопада 2024 року внаслідок ракетного удару військ рф по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова.
Ворожа атака із застосуванням ракет С-400 забрала життя офіцера. Андрію Матвієнку було 43 роки.
Дмитро Поєдинцев героїчно загинув у березні 2022 року, захищаючи Харків від російських загарбників.