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У Харківському ліцею відкрили меморіальні дошки на честь загиблих правоохоронців

У Харківському ліцею відкрили меморіальні дошки на честь загиблих правоохоронців

Пам’ять загиблих Героїв-випускників ліцею «Правоохоронець» вшанували у Харкові.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

30 травня у Харківському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулася церемонія відкриття меморіальних дошок на честь загиблих випускників закладу – полковника поліції Андрія Матвієнка та воїна Збройних Сил України, колишнього працівника поліції Дмитра Поєдинцева.

Полковник поліції Андрій Матвієнко загинув 1 листопада 2024 року внаслідок ракетного удару військ рф по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова.

Ворожа атака із застосуванням ракет С-400 забрала життя офіцера. Андрію Матвієнку було 43 роки.

Дмитро Поєдинцев героїчно загинув у березні 2022 року, захищаючи Харків від російських загарбників.

Агентство Телевидения Новости

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