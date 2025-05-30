Заяви рф про наступ на Харків спростували в ЦПД

Російські воєнкори заявляють, що їхні війська нібито розпочали наступ на Харків. Однак ця інформація не відповідає дійсності, основні зусилля ворога зосереджені на Купʼянському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, на півночі Харківської області наразі росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами.

Основні зусилля окупантів зосереджені на Купʼянському напрямку, кажуть в ЦПД.

«Всі розповіді їх воєнкорів, що вони ледь не почали рух до Харкова зараз – брехня», – зазначив керівник ЦПД.

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